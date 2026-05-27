◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目に先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、今季初の途中交代となった。

試合後、ロバーツ監督が状態を説明。指揮官は「大丈夫だと思う。手かパッドに当たった感じで、小指にも少しかすったみたいだけど、状態としては問題ないと思ってる。彼は明日先発する予定。ただ、打席に立つかどうかはまだ決めていない。まずは球場に来た時の状態や、身体的にどう感じているかを確認したい。投げる面で、本当に万全な状態だと感じられるようにしたいから」と話した。

大谷は翌２７日（同２８日）のロッキーズ３戦目にリアル二刀流で登板予定で、菅野智之投手との日本人対決が決まっていたが、まさかのアクシデントに見舞われた。だが、ロバーツ監督は「手にかすった程度で、ほとんどはガード（パッド）に当たった感じ。手を振ってはいたけど、レントゲンが必要な感じではなく、実際に撮っていない。だから問題なくいけると思う」と、軽症を強調していた。