34歳美人社長が“婚約初夜”でセクシーすぎる大胆密着行動「1ミリも離れてない」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第5話が、26日に放送された。
【動画】密着する34歳美人社長＆ハイスペ経営者
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
第5話では、34歳美人経営者のあやかが、年収3000万円の高身長ハイスぺ経営者・ヒロキと初デートで意気投合し、“ゼロ日婚約”を結ぶ。同棲生活をスタートさせた翌朝、あやかはヒロキから「腕枕してもらった」とうれしそうに報告。
ソファに横たわるヒロキに覆いかぶさるように密着し、そのまま抱きつくというセクシーで大胆な行動に、スタジオの夏菜も「キャー！あの抱かれ方いいなー！」と思わず絶叫。森も「本領発揮ですよ。もともと多分あやかさんはこういうタイプ」と語るなど、スタジオは大盛り上がりに。あやかは「幸せいっぱいの朝を迎えました。ずっとくっついてたから、1ミリも離れてない」と、幸せオーラ全開のラブラブな様子を見せつけた。
【動画】密着する34歳美人社長＆ハイスペ経営者
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第5話では、34歳美人経営者のあやかが、年収3000万円の高身長ハイスぺ経営者・ヒロキと初デートで意気投合し、“ゼロ日婚約”を結ぶ。同棲生活をスタートさせた翌朝、あやかはヒロキから「腕枕してもらった」とうれしそうに報告。
ソファに横たわるヒロキに覆いかぶさるように密着し、そのまま抱きつくというセクシーで大胆な行動に、スタジオの夏菜も「キャー！あの抱かれ方いいなー！」と思わず絶叫。森も「本領発揮ですよ。もともと多分あやかさんはこういうタイプ」と語るなど、スタジオは大盛り上がりに。あやかは「幸せいっぱいの朝を迎えました。ずっとくっついてたから、1ミリも離れてない」と、幸せオーラ全開のラブラブな様子を見せつけた。