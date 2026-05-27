◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

点差が大きく開いたこの一戦。終盤には、両チームとも野手がマウンドにあがり、それぞれ1イニングを任される一幕がありました。

この日は序盤からドジャース打線の猛攻により、8回表終了時点で15-1と大差がついた試合展開となります。

するとロッキーズは8回裏のマウンドに、6回からキャッチャーの守備についていたブレット・サリバン選手を送ります。先頭のカイル・タッカー選手とアレックス・コール選手を凡打に打ち取ると、続くウィル・スミス選手にヒットを許しましたが、最後はミゲル・ロハス選手をファーストゴロに抑え、無失点で抑えます。

そして9回表には、今度はドジャースが野手登板を選択。ロハス選手がマウンドに上がり、超スローボールのみで投球を開始すると、先頭打者をショートゴロに打ち取りますが、続いて直前にマウンドを任されたサリバン選手にはセンターへの豪快なホームランを被弾します。

その後も超スローボールを投じていくロハス選手は連打を浴びるなどし合計8安打5失点。ストライクが入るだけで球場から歓声がわく異様な状況となりました。そして最後はサリバン選手と再び対峙し、ライトフライに打ち取りゲームセット。16-5でドジャースが勝利しました。