『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 開幕戦直前！どこよりも早い優勝予想スペシャル』が5月26日に配信され、渡辺明九段（42）が各リーグの戦力分析を行った。持ち時間5分、1手指すごとに5秒が加算される超過酷な「フィッシャールール」において、どのような戦いが繰り広げられるのか、トップ棋士ならではのシビアな視点が語られた。

【映像】渡辺九段、一刀両断の一部始終

北海道・東北バルペックス、TDIルシーグ横浜、中部トライキングス、九州サザンフェニックスが所属する予選Aリーグの戦力分析に入ると、渡辺九段は初参加の若手棋士たちが「どれくらいやれるかが分からない」と、大会を左右する鍵になると指摘。今大会はチーム数が絞られ、地域色がより強まったことで、これまでにない新鮮な顔ぶれが揃っていることも波乱の予感を漂わせている。

ここで聞き手の野原未蘭女流二段（22）が「初参加ということは若手ですし、瞬発力があったり…」と、持ち時間の短いフィッシャールールにおける若手有利の可能性に言及。しかし、渡辺九段はこれを食い気味に否定し、「若手全員強いわけじゃないですから！（笑）」と一刀両断にした。

これには野原女流二段も顔を覆って大爆笑。渡辺九段はさらに「『若手』って一括りにするのは危険なんですよ。強いと思って若手を抜いたら全然大したことないみたいな例は山ほどある」と熱弁を振るった。過去の大会で、経験豊富なベテランが若手の勢いを技術でねじ伏せてきた歴史があるからこその、重みのある言葉だ。

「若手が全員強いわけではないということを、視聴者の皆様は分かったほうがいいですね」と念を押した渡辺九段。一発勝負のフィッシャールールにおいて求められるのは、単なる若さや瞬発力だけではない。経験に裏打ちされた適応力を持つ猛者たちが、新鋭たちにどんな将棋の厳しさを教えるのか、開幕が待ち遠しい。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）