わんことの暮らしに慣れ過ぎてしまった女の子の一幕が話題です。

この投稿は記事執筆時点で401万9000回再生を突破し、「悟りの境地w」「ボスの素質100%」「幸せな空間だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子が『0歳の頃から犬と一緒に育った』結果→隣で大暴れしていても…環境に慣れすぎた『まさかの表情』】

わんこたちが隣で大暴れ！

Instagramアカウント「uiuichan05」の投稿主さんは、可愛い女の子を育てる1児のママ。ある日、ソファの上で、2匹のわんこが大はしゃぎしていたそうです。1匹は投稿主さんのお家のわんこ、もう1匹はママ友のわんこで、楽しそうにワンプロを繰り広げていたとか。

勢いよく飛び回り、ときにはソファに体当たりするほどの大乱闘。しかし、そのすぐ隣には女の子がちょこんと座っていました。普通なら驚いたり避けたりしそうな場面ですが、女の子はまさかの無表情。わんこたちがぶつかりそうになっても微動だにせず、淡々とテレビを見続けていたのだとか。その落ち着きぶりに、思わず笑ってしまったそうです。

悟りすぎた表情に爆笑♪

実は女の子は、0歳の頃からずっとわんこたちと一緒に育ってきたのだそう。小さい頃はワンプロに混ざって遊んでいたそうですが、今ではすっかり見慣れた日常風景になった様子。どれだけ隣で激しく遊ばれても、「また始まったか…」と言わんばかりの貫禄を見せていたといいます。突撃されたりソファが揺れたりしても慌てる気配はなく、その落ち着きぶりに思わず感心してしまいます…！

女の子の姿はまるで騒がしい部下たちを見守るボスのよう。悟りを開いたかのようなどっしり感と、あまりにも自然な無反応ぶりが、多くの人を笑顔にしたのでした。

この投稿には「無表情すぎて笑った」「すっかり家族なんですね」「俺もこの冷静さを見習おう」などたくさんのコメントが寄せられています。

小さいときの2人の一幕も…

小さい頃の女の子は、わんこへの接し方がまだ分からず、ママやパパの真似をしてぎゅっと抱きしめたり、テンションのままパンパンと触ってしまうこともあったそうです。その勢いに、わんこが思わず逃げ出してしまう場面も。

けれど、一緒に過ごす中で少しずつ距離感を学んでいったのだとか。今ではわんこたちに優しく触れたり、激しいワンプロも落ち着いて見守ったりと、すっかり頼もしい存在になったそうです。

ご家族の平和な日常はInstagramアカウント「uiuichan05」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「uiuichan05」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。