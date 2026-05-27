【台風情報】週末から週明け、沖縄に接近の予想 台風6号（チャンミー）このあとの勢力・進路は 最大瞬間風速50メートル程度に発達 気象庁
台風第６号が発生しました。
２７日９時、カロリン諸島の
北緯８度３０分、東経１３６度３５分において、
熱帯低気圧が台風第６号になりました。
台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
フィリピンの東の
北緯１２度１０分、東経１３６度１０分を中心とする
半径１３０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
４８時間後の２９日９時には
フィリピンの東の
北緯１５度００分、東経１３４度２０分を中心とする
半径１６５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
７２時間後の３０日９時には
フィリピンの東の
北緯１７度３０分、東経１３１度４０分を中心とする
半径２１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３２０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■今後の全国の天気を画像で
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