台風第６号が発生しました。

【画像】進路図を見る 台風6号

２７日９時、カロリン諸島の

北緯８度３０分、東経１３６度３５分において、

熱帯低気圧が台風第６号になりました。

台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の２８日９時にはフィリピンの東の北緯１２度１０分、東経１３６度１０分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の２９日９時には

フィリピンの東の

北緯１５度００分、東経１３４度２０分を中心とする

半径１６５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の３０日９時には

フィリピンの東の

北緯１７度３０分、東経１３１度４０分を中心とする

半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３２０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■今後の全国の天気を画像で

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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