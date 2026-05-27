日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付編成会議を開き、鳥取城北高出身の嵐富士（21＝伊勢ケ浜部屋）の新十両昇進を発表した。

嵐富士は東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋で会見。ホッとしたような表情を浮かべ「一つの目標にしていたので、うれしい。（実感は）まだ湧いていない。これからかなと思う」と話した。

自己最高位の東幕下2枚目で臨んだ夏場所で5勝2敗。千秋楽では十両の大花竜（24＝立浪部屋）を破った。「最後の一番が十両戦ということもあったので、少し雰囲気も違う中での取組だったけど、しっかり相撲が取れた」と力を込めた。

鳥取城北高では全国高校総体個人戦で準優勝、団体戦で優勝など活躍。卒業後は母校でコーチを務めながら稽古を積み、1学年先輩の伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）の父が経営する有限会社野田組所属で社会人の大会にも出場。23年の国体で個人戦8強入りし、幕下最下位格付け出し資格を獲得した。

24年春場所で初土俵を踏んでから2年あまりで新十両に昇進した。「1年以内に上がりたいという目標があったけど、思ったより大相撲の世界は厳しくて、周りがとても強い。稽古しなければ勝てないという思いで、負け越しも経験して、やっと上がれたかなと思う」。目標の力士は伯乃富士で「先輩を超えられるように頑張っていきたい」と力を込めた。

しこ名の「嵐富士」は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）の「土俵の上で嵐を起こす」という願いが込められている。1メートル72の小兵は「自分に合ったピッタリなしこ名だなと思っていて、凄く自分の体型に合った嵐を巻き起こすような相撲を取れるように頑張りたいと思う」と意気込んだ。

空手やサッカー、ブラスバンドなども経験してきた21歳。新十両として臨む名古屋場所では「まずは勝ち越しを目指す。そこから2桁（勝利）、優勝を目指して頑張りたいと思う」と誓いを立てた。

◇嵐富士（あらしふじ＝本名松井奏凪人）2004年（平16）10月12日生まれ、福岡県宇美町出身の21歳。小学4年で相撲を始め、宇美中から鳥取城北高に相撲留学。3年時に全国高校総体個人戦準優勝、団体戦優勝。国体少年の部個人戦4位、団体戦優勝。卒業後は有限会社野田組所属で社会人の大会に出場。23年国体成年の部8強。宮城野部屋に入門し、幕下最下位格付け出しで24年春場所初土俵。その後、宮城野部屋閉鎖に伴い同年4月から伊勢ケ浜部屋へ転籍。得意は押し。1メートル72、123キロ。