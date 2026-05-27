「えぐかわ」Hearts2Hearts、“平成ギャル”に大変身！クレープ片手に原宿満喫

Hearts2Heartsが、日本でギャルに変身した。

Hearts2Heartsは最近、公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】H2H、原宿で“平成ギャル”に大変身！

公開された写真には、ユハ、ジウ、ステラ、ジュウンが東京・原宿を満喫する姿が収められている。4人はピンクやファーアイテムを取り入れた“平成ギャル”風コーデを披露し、それぞれの個性が際立つスタイリングで視線を集めた。

原宿の街を背景にセルフィーを撮影したり、クレープやみたらし団子を手に日本グルメを楽しむ姿も公開。ナチュラルな表情と自由奔放な雰囲気でファンの心を癒した。

投稿を見たファンからは「えぐかわ」「似合いすぎ」「原宿いたの?!」などのコメントが寄せられている。

（写真＝Hearts2Hearts公式Instagram）ユハ、ジウ、ステラ、ジュウン

なお、Hearts2Heartsは5月17日に埼玉・ベルーナドームで開催された音楽授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（ASEA 2026）」で、本賞にあたる「THE PLATINUM」と「THE BEST GROUP」を受賞した。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。