パーキンソン病公表の美川憲一、傘寿に贈られた花々に囲まれる姿公開
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が25日、オフィシャルブログを更新。80歳の誕生日に贈られた部屋を埋め尽くす胡蝶蘭に囲まれた写真を公開した。
５月15日に“傘寿”を迎えた美川。「おはよう日本よ〜」と題してブログを更新すると、前日にNHKで放送された『おはよう日本』の特集に出演したことを報告。「美川の頑張りが 少しでも皆様のお力になれているみたいで良かったわ〜」と心境をつづり、「NHK ONEでも配信されているから 見逃した方はチェックするのよ〜（出演は 28:10〜）」と呼びかけた。
続けて、「そして本日はお誕生日に頂いたお花たちをのせるわよ〜」とコメントし、誕生日祝いとして贈られた白やピンクの胡蝶蘭をはじめ、赤やピンクを基調とした華やかなフラワーアレンジメントがずらりと並び、美川は両手を広げて笑顔を見せている写真を公開。「送ってくださった皆様、本当に有難うございました」と感謝。
最後は「お誕生日の写真はいつまで続くのかしら〜笑」と、ユーモアを交えながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「キレイ」「凄い華やか」「さすが美川憲一様〜人気者っ」「すごい！お花いっぱい！」「お部屋中いい匂いしてそう」「いつも美しい美川憲一様」「リハビリを頑張っている、 美川さんの後ろ姿が頼もしく、私も、頑張る勇気を頂いてます」などの声が寄せられている。
５月15日に“傘寿”を迎えた美川。「おはよう日本よ〜」と題してブログを更新すると、前日にNHKで放送された『おはよう日本』の特集に出演したことを報告。「美川の頑張りが 少しでも皆様のお力になれているみたいで良かったわ〜」と心境をつづり、「NHK ONEでも配信されているから 見逃した方はチェックするのよ〜（出演は 28:10〜）」と呼びかけた。
最後は「お誕生日の写真はいつまで続くのかしら〜笑」と、ユーモアを交えながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「キレイ」「凄い華やか」「さすが美川憲一様〜人気者っ」「すごい！お花いっぱい！」「お部屋中いい匂いしてそう」「いつも美しい美川憲一様」「リハビリを頑張っている、 美川さんの後ろ姿が頼もしく、私も、頑張る勇気を頂いてます」などの声が寄せられている。