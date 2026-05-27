岡田結実、賃貸住宅で洗面台が破損→高額な修理費明かす「1ヶ月くらい使えず…」
タレントの岡田結実（26）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。賃貸住宅で洗面台が破損し、高額な修理費を明かした。
【写真】くびれがキュッ！ビーチで白肌まぶしい岡田結実
番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。洗面台が化粧品であふれかえっているという視聴者の再現VTRが紹介されると、岡田は「多いです。私も戸棚の中にめちゃくちゃ並べてる」と同調した。
「ある化粧品がバンッって落ちて、洗面台が割れちゃって。そんな高くないところから落ちたんですけど、当たりどころが悪くて割れちゃって。請求書が28万円」と明かした。
賃貸住宅でのできごとだったといい「陶器だったので、総とっかえしないといけないって言われて」と説明。「1ヶ月くらい使えずに…」と当時を振り返っていた。
【写真】くびれがキュッ！ビーチで白肌まぶしい岡田結実
番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。洗面台が化粧品であふれかえっているという視聴者の再現VTRが紹介されると、岡田は「多いです。私も戸棚の中にめちゃくちゃ並べてる」と同調した。
「ある化粧品がバンッって落ちて、洗面台が割れちゃって。そんな高くないところから落ちたんですけど、当たりどころが悪くて割れちゃって。請求書が28万円」と明かした。
賃貸住宅でのできごとだったといい「陶器だったので、総とっかえしないといけないって言われて」と説明。「1ヶ月くらい使えずに…」と当時を振り返っていた。