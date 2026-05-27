『葬送のフリーレン』違和感なし！フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風のイラスト公開
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが27日に更新され、フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風に描かれたフリーレンのイラストが公開された。
【画像】フェルメール風に描かれた『葬送のフリーレン』イラスト
毎日のようにネタ投稿をしている『フリーレン』公式Xだが、今回は「フェルメール展」とイラストを投稿。フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風に描かれたフリーレンを見ることができる。
『フェルメール展』は、8月21日より大阪中之島美術館で開催。「真珠の耳飾りの少女」は、約120万人が来場した2012年の「マウリッツハイス美術館展」（朝日新聞社など主催）以来、実に14年ぶりの日本での公開となる。
また、同展では、「真珠の耳飾りの少女」のほか、フェルメール最初期の作品「ディアナとニンフたち」、そして同時代のオランダ絵画の名品を展示する。
【画像】フェルメール風に描かれた『葬送のフリーレン』イラスト
毎日のようにネタ投稿をしている『フリーレン』公式Xだが、今回は「フェルメール展」とイラストを投稿。フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風に描かれたフリーレンを見ることができる。
『フェルメール展』は、8月21日より大阪中之島美術館で開催。「真珠の耳飾りの少女」は、約120万人が来場した2012年の「マウリッツハイス美術館展」（朝日新聞社など主催）以来、実に14年ぶりの日本での公開となる。
また、同展では、「真珠の耳飾りの少女」のほか、フェルメール最初期の作品「ディアナとニンフたち」、そして同時代のオランダ絵画の名品を展示する。
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