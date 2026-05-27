AlphaThetaが、5月30日・31日に日比谷公園およびその周辺エリアで開催される「日比谷音楽祭2026」に、子どもから大人まで参加できるDJ体験ブースを出展することが発表された。

【画像あり】3分DJ体験をする様子

本ブースは、AlphaThetaの公式スクール「横浜DJ Lab」と連携して展開されるもの。初めてDJ機材に触れる人でも気軽に楽しめる「3分DJ体験」をはじめ、横浜DJ Labの生徒・講師によるDJパフォーマンス、初心者向けDJコントローラー『DDJ-FLX2』の販売、イヤープラグの配布、来場記念フォトブースなどが用意される。

「3分DJ体験」では、DJ機材に触れながら音を選び、つなぐ楽しさを短時間で体験できる。スタッフが操作をサポートするため、初めての人や子どもも参加可能で、年齢制限はなく親子での参加にも対応する。

物販では、初心者向けDJコントローラー『DDJ-FLX2』を会場で紹介・販売するほか、オリジナルデザインのロングタオルとハンドタオルも取り扱う。会場で商品を購入した人には、限定特典としてエコバッグが提供される。

あわせて、音楽イベントを安心して長く楽しむための取り組みとして、来場者にイヤープラグが配布される。大きな音に触れる機会の多い音楽イベントにおいて、耳を守りながら音楽と付き合っていく視点を提案するという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）