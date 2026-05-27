Corneliusが、8枚目となるニューアルバム『Refractions』を8月19日にリリースする。

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本作は、2023年6月にリリースした『夢中夢』から約3年ぶりのアルバムで、先行シングル「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」や、本日5月27日に配信された「Aeons」など全10曲を収録予定だ。

また、本作は通常盤と、ワーナーミュージック・ストアのみで完全生産限定商品として販売されるデラックスエディションの2形態をリリース。デラックスエディションは、Cornelius本人によるスプレーワークが施され、2024年7月に活動30周年を祝して行われた『Cornelius 30th Anniversary Set』を収録したBlu-rayディスクのほか、BOXにはミラーやアクリル板なども封入される。

あわせて、「Aeons」のリリースを記念して、Tシャツも販売。アルバムのデラックスエディションとともに本日5月27日18時より販売が開始となる。

さらに、アルバムを携えた全国ツアーを9月より開催。2027年6月にはイギリス ロンドン公演も行われる。国内公演のチケットは、6月7日まで先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）