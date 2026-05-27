吉本新喜劇の間寛平GMによる「第52回月例会見」が27日、大阪市内で行われ、島田珠代（56）が藤井隆と共演する舞台「リトル・ツインズ」をPRした。

公演は7月21〜23日、なんばグランド花月（NGK）で。「藤井隆君と双子の役です。2人でギャグをやりまくります！ 2人そろうと果てしないパワーが出るんです」と怪気炎。宮川大輔がゲスト出演する。

また、新喜劇座員の吉岡友見（46）は演劇公演「栞の住処」をPRした。公演は5月31日にYESシアターで行われ、吉岡自身がプロデュース。亡き父の思いをたどる旅で出会った人との交流を描く。出演は吉岡、元令和喜多みなみ野村尚平（脚本・演出）、アキナ山名文和。

金原早苗（39）は「ザ・モノマネ新喜劇vol2」（8月26日、なんばグランド花月）に出演する。信濃岳夫、チャンス大城、レイザーラモンRGらが共演。「4月のマッスルゲート沖縄大会で優勝しました。12月の全国大会でも優勝を目指します。今は4キロリバウンドして、ちょっと恥ずかしいんですけど」と言いながら、自慢のボディーを披露した。