北陸地方は、あす28日(木)29日(金)と6月3日(水)4日(木)が雨になりそうです。一方、晴れた日は真夏日の所が多数予報されています。身体が暑さに慣れていませんので熱中症に注意してください。

また、6月3日(水)4日(木)は、台風が本州の南を通過する予報になっています。進路はまだ定まりませんが、接近しなくても梅雨前線を刺激して大雨のおそれがあります。最新の気象情報に注意してください。

28日(木)29日(金)は低気圧と前線に注意 3日(水)4日(木)は梅雨前線と台風に注意

あす28日(木)は日本海と太平洋の両方に前線を伴った低気圧が東に進むでしょう。29日(金)にかけて雨で前線通過時には短時間強雨のおそれがありますので注意してください。

30日(土)からは高気圧に覆われて晴れて、多くの地点で真夏日が予報されています。運動会など屋外での行事は、万全な熱中症対策をお願いします。

6月に入ると台風の北上とともに梅雨前線が北上する見込みです。台風から暖かく湿った空気が流れ込み梅雨前線が活発になるおそれがあります。

6月3日(水)4日(木)は、福井県や石川県では大雨に注意してください。また台風の進路によっては、富山県・新潟県にまで影響が及ぶおそれもあります。最新の気象情報に注意してください。

新しい防災気象情報 警戒レベル4は危険な場所から全員避難

気象業務法および水防法の一部改正にともない、2026年5月28日の午後(ただし、法律上の正式な運用開始は5月29日)から、新しい防災気象情報の運用が始まります。

この日以降、従来の情報から新しい情報へ順次変わります。(※気象庁では上記日程で変更されますが、各サイトやシステムの対応には時間差が生じる場合があります。)

新しい防災気象情報は避難が必要な気象災害を、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類に整理し、5段階の警戒レベルに応じたわかりやすい構成になります。

特にポイントになるのは警戒レベル3と4です。



警戒レベル3:高齢者など避難に時間がかかる方が避難

警戒レベル4:危険な場所から全員避難



これらのレベルを聞いたら市町村の指示にしたがって避難をお願いします。警戒レベル5を待つことなく、警戒レベル4までに避難することが必要です。