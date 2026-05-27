ドジャース・大谷翔平（31）が激走でビッグイニングをお膳立てした。

【もっと読む】阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側

日本時間26日のロッキーズ戦。2点を追う七回無死満塁の好機で打席に立った大谷は、低めの変化球を振り抜くも二塁ゴロ。ダブルプレーを防ごうと懸命に走ったものの併殺となった。が、ベンチにセーフをアピール。チャレンジの結果、判定が覆り、その後はベッツの犠飛、フリーマン、パヘスの連続適時打などで一気に4点を奪った。

逆転劇を生んだ大谷の全力疾走にロバーツ監督は「あれは素晴らしいプレーだった。ビッグハッスルプレーだ」と、「フォア・ザ・チーム」の姿勢を褒めちぎった。

大谷は、ここまで打者として打率.273、8本塁打、29打点、34得点（26日現在）。本塁打数はリーグトップのフィリーズ・シュワーバー（21本）らに大きく後れを取り、チーム内でもマンシー（12本）、パヘス（11本）に次いで3位。昨季までと比べて一発は減っているが、リードオフマンとして機能している。

後続にベッツ、フリーマン、タッカーらの強打者が控えているため、今季はチャンスメークを意識しており、出塁率.403はブルワーズ・トゥラング（.410）、ナショナルズ・ウッド（.405）に次いでリーグ3位。申告敬遠（6個）で勝負を避けられるケースが少なくないとはいえ、39四球はウッド（45個）に次いで同2位。いずれもキャリアハイ（出塁率.412=23年、109四球=25年）を更新しそうな勢いだ。

1番打者としての意識も高まっている。依然として初球から打ちにいくことがあるものの、相手投手の球筋をナインに見せようと、1打席あたりの球数は3.89と自己最多だった21年の3.99に匹敵する数字だ。

本塁打同様、武器である機動力も盗塁はここまで6盗塁と物足りないが、5月は相手バッテリーを揺さぶるべく、走る姿勢は見せており、4度試みて2盗塁（盗塁死2個）をマークしている。

豪快な一発こそ減るものの、エースとリードオフマンの二刀流でチームに貢献する。

◇ ◇ ◇

ところで、いま世間を騒然とさせている巨人阿部監督の暴行事件だが、なぜこれほどのスピード感で退任に追い込まれたのか。涙の会見の裏で、巨人はどこまで動いていたのか。そして、後任監督の座には誰が就くのか──。●関連記事 【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側 では、それらについて詳しく報じている。