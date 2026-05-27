「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ＡＫＩＢＡは続落。前週後半から今週明けにかけて３営業日連続ストップ高を演じた。しかし、その後は急騰の反動で下押す展開を余儀なくされている。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品を販売し、米エヌビディア＜NVDA＞の商品なども取り扱う。また、電子部品大手のローム<6963.T>とはＡＩソリューションパートナー契約を締結するなどＡＩ分野も深耕する。日米で半導体メモリー関連株に買いの矛先が向かうなか、同社株もそのテーマ物色の流れに乗っており、目先調整場面に買い向かう動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS