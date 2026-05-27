ニフコ<7988.T>が反発している。この日、ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>製車両向けに「エーミングリフレクター用ワンタッチ締結遮蔽板」を開発し販売を開始したと発表しており、好材料視されている。



「エーミングリフレクター用ワンタッチ締結遮蔽板」は、先進安全装置の一つであるミリ波レーダーのエーミング（ミリ波レーダーのキャリブレーション）に用いられ、高い電磁波吸収性能を有する同社のミリ波レーダー対応電磁波吸収パネルに、創業以来培ってきたファスニング技術を組み合わせて開発。今回、ＳＵＢＡＲＵ公認の作業改善工具として採用され販売を開始した。



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出所：MINKABU PRESS