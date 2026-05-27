宝ホールディングス<2531.T>は朝安後切り返し、年初来高値を連日更新した。２６日、国内の加工・業務用の調味料で展開している「京寶」ブランドについて、子会社の宝酒造インターナショナルが海外専用商品開発と輸出を始めたと発表しており、株価の刺激材料となっている。



今回発売する「京寶白だし」は市場創造型の新商品として、フランスのフーデックス社との協業で開発した。欧州連合（ＥＵ）はだしに対するニーズがある一方、動物性原料を使用する商品に対する輸入規制が厳しく関連商材が少ない。今回の新商品は宝酒造の技術を生かし、かつお節や煮干しなどの動物性原料を使用せずに白だしに仕上げたという。



出所：MINKABU PRESS