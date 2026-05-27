開催：2026.5.27

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 15 - 6 [ロッキーズ]

MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。

ドジャースの先発投手はエリック・ラウアー、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

1回裏、4番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-0 COL

2回表、4番 ハンター・グッドマン 初球を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 LAD 2-1 COL

3回裏、9番 キケ・ヘルナンデス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 3-1 COL、2番 アンディ・パヘス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-1 COL

4回裏、ピッチャー カイル・フリーランドがワイルドピッチでドジャース得点 LAD 5-1 COL、2番 アンディ・パヘス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 7-1 COL、3番 フレディ・フリーマン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 8-1 COL

5回裏、8番 ミゲル・ロハス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 9-1 COL、9番 金慧成 初球を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 10-1 COL

6回裏、4番 ムーキー・ベッツ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 13-1 COL、7番 ウィル・スミス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 15-1 COL

9回表、4番 ブレット・サリバン 初球を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 LAD 15-2 COL、7番 カイル・キャロス 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 LAD 15-5 COL、1番 スターリン・トンプソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAD 15-6 COL

試合は15対6でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエリック・ラウアーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝6敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.270となっている。

ここまでドジャースは35勝20敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ロッキーズは20勝36敗で15.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 13:52:28 更新