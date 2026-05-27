27日14時現在の日経平均株価は前日比267.97円（0.41％）高の6万5264.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は628、値下がりは880、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を281.18円押し上げている。次いでファストリ <9983>が247.80円、東エレク <8035>が147.83円、信越化 <4063>が59.84円、コナミＧ <9766>が29.83円と続く。



マイナス寄与度は388.59円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が51.62円、フジクラ <5803>が50.48円、キオクシア <285A>が31.68円、ファナック <6954>が28.83円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、水産・農林、化学、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、不動産が並んでいる。



※14時0分14秒時点



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