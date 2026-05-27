ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。27日は、「明日から変わる、防災気象情報。ポイントは“レベル化”」です。社会部・災害担当、内藤ミカ記者に伝えてもらいます。

■これまでの防災気象情報は…

命を守るためにも大切な、「大雨警報」や「大雨注意報」などの情報ですが、明日から大きくその形を変えます。

こちらが、これまでの防災気象情報です。

警報などの情報は、取るべき避難行動を5段階で示した「警戒レベル」と紐付いています。この警戒レベルは災害時に自治体が発表します。

ただ、この情報、よく見ていただくと空欄があったり、同じ「特別警報」という名前がレベル5と4にあったりと難しいですよね。

■新しい防災気象情報…ポイントは“レベル化”

──名称だけではどのレベルか分かりにくいですね。これが28日からどう変わるのでしょうか？

新しい情報のポイントは、「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字と、「警報」などの名称を組み合わせて発表することです。

レベル4の「避難指示」にあたる情報は、「危険警報」という新しい名称で統一しました。

■大雨の場合は？

例えば大雨の場合、警戒レベル5の「緊急安全確保」の目安となるのが、「レベル5大雨特別警報」。

その下が、「レベル4大雨危険警報」。これが出たら、自治体が数字が同じ「4」の「避難指示」を出すかもしれないと意識することが大切です。

──あと気になったのは、これまであった「洪水」のカテゴリーが新制度ではありませんね。

はい。新制度では、洪水警報や注意報が廃止となり、川の情報は「氾濫」や「大雨」に整理されました。

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指定された大きな川は河川ごとに「氾濫」の警報などがでますが、そのほかの中小河川は、川ごとの情報は出ないので、キキクルなどで危険性を確認することが大切です。

■「レベル別」具体的に取るべき行動は？

──具体的には、レベルごとにどういった行動を取れば良いのでしょうか。

上から見ていきましょう。まず、警戒レベル5の目安となる「特別警報」。黒色で表示され災害がすでに発生していたり、切迫していたりする状況です。この段階での避難所への移動はかえって危険な場合もあるので、少しでも命が助かる行動をとる必要があります。

こうなる前に、避難しておくことが重要です。

紫色の危険警報は、警戒レベル4の「避難指示」の目安となる情報です。避難指示が出ていたら、すぐに避難してください。もし出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所からは離れることも重要です。

レベルごとに色も決まっていますので、覚えておきましょう。

■発生の2時間〜3時間前を目標に知らせる「線状降水帯直前予測」がスタート

──さらに今回、「線状降水帯」についても新しい情報が加わるんですよね。

はい、新しく「線状降水帯直前予測」というものが始まります。こちらは、線状降水帯が発生する可能性が高まっていることを、発生の2時間から3時間前を目標に知らせる情報です。

これまでも、半日前に予測情報を出していたのですが、線状降水帯は予測が難しく、去年の的中率は14％でした。

一方、気象庁によると直前予測は、的中率5割程度。

もし線状降水帯そのものは発生しなかった場合でも、3時間に100ミリ以上の大雨になっている確率は9割以上の見込みだということです。

また、今後線状降水帯となるおそれがある大まかなエリアを、地図上に赤色で示す「線状降水帯予測マップ」も、新しく気象庁のホームページから確認できるようになります。

■紫の危険警報は「避難指示」の目安

──変わったことも多く、混乱してしまう部分もありますね。

新しい情報の名称などを完全に覚えなければいけないというよりは、「いま避難を意識する段階なのかどうか」を分かりやすくするための新たな変更だと思ってください。

紫の危険警報は、避難指示の目安。この組み合わせはぜひ覚えていただければと思います。