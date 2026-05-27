◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは打線が17安打15得点と躍動。投げては今季途中加入で初先発のエリク・ラウアー投手が6回1失点とゲームを作りロッキーズに快勝しました。この勝利でブリュワーズ戦から続く連勝を「4」に伸ばしました。

この日の先発は、18日にブルージェイズから獲得したラウアー投手。移籍後初の先発マウンドで初回から2者連続三振を奪うなど3者凡退に抑え、上々の立ち上がりを見せます。2回にはソロを浴びるものの、6回まで要所をしめる投球でその1失点におさえ先発の役目を十分に果たします。

一方、打線は初回にムーキー・ベッツ選手の先制5号2ラン、3回にはキケ・ヘルナンデス選手とアンディ・パヘス選手にも一発が生まれ、ホームラン攻勢でリードを広げます。その後も打線が躍動し、パヘス選手にタイムリー二塁打、ミゲル・ロハス選手のタイムリー二塁打、さらにベッツ選手に、この日2本目の本塁打となる3ランなどが飛び出し、6回までに15安打15得点と大量リードを奪います。

14点リードの9回には、野手のロハス選手がマウンドにあがります。2発を含む8安打を浴び5失点しますが、最終的にはリードを守り切り、15-6で勝利しました。