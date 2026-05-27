シーズンを通して安定感のある戦いぶりを見せたＩＮＡＣ神戸の４年ぶり２度目の優勝で幕を閉じた今シーズンのＷＥリーグ。５月２６日には「２０２５／２６ＷＥリーグアウォーズ」が行われて、優勝チーム、フェアプレー賞といったチーム表彰に続いて、ベストイレブン、最優秀選手（ＭＶＰ）が発表されました。

【写真を見る】【女子サッカー】ＷＥリーグ２０２５／２６シーズンのベストイレブンなど決定 ＭＶＰはＩＮＡＣ神戸の成宮唯選手「頼りになるチームメイトがいてくれたからこそ、この賞をいただけた」

ベストイレブンは、先日発表した選手・監督の投票によりポジションごとに選ばれた優秀選手３５人の中から選出。優勝したＩＮＡＣ神戸レオネッサからＧＫ大熊茜選手など３人、２位の三菱重工浦和レッズレディースからも同じく３人、３位の日テレ・東京ヴェルディベレーザから２人など、上位チームの選手が名を連ねる中で、シーズン７位のＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮから乗松瑠華選手が、自身初めてのベストイレブンを受賞しました。

得点王は、ＩＮＡＣ神戸への移籍１年目で１６点をたたき出した吉田莉胡選手、当該シーズン前年末の時点（今回は２０２４年１２月３１日）で２０歳以下の才能ある選手に贈られるベストヤングプレーヤー賞は、セレッソ大阪ヤンマーレディースの１９歳、ＦＷ田子夏海選手が受賞しました。

最優秀選手賞（ＭＶＰ）に輝いたのは、なでしこジャパンのメンバーで、ＩＮＡＣ神戸の中心として攻撃のクリエイトはもちろん、守備面でもチームの中核を担った成宮唯選手。受賞に当たって成宮選手は「素晴らしい監督と現場スタッフ、そしていつも頼りになるチームメイトがいてくれたからこそ優勝できて、この賞をいただけていると思っています。みんなに感謝したいし、より一層高みを目指して、私自身もチームとしても、よりステップアップしていけるように頑張っていきたい」と喜びとともに感謝の意を示すと、「来シーズンはもっともっと圧倒的なＩＮＡＣを見せつけていきたい」と決意を語りました。

女子サッカーは、この後、代表シーズンに突入。ＩＮＡＣでは大熊選手がこの５月に世界一奪還を掲げて新たに女子日本代表の指揮官に就任した狩野倫久監督のもと、６月６日（土）には、なでしこジャパンの一員として南アフリカ女子代表との一戦を戦います。

【２０２５/２６ ＷＥリーグ ベストイレブン・ＭＶＰ受賞選手】

■最優秀選手賞（ＭＶＰ）

成宮唯（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

■ベストイレブン（氏名、所属）

ＧＫ

大熊茜（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

ＤＦ

高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

乗松瑠華（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）

ＭＦ

榊原琴乃（右サイド）（三菱重工浦和レッズレディース）

菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

成宮唯（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

中嶋淑乃（左サイド）（サンフレッチェ広島レジーナ）

ＦＷ

島田芽依 （三菱重工浦和レッズレディース）

吉田莉胡 （ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）