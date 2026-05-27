「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

１４点リードの九回にミゲル・ロハス内野手がマウンドに上がった。５連打を浴びるなど５失点で試合を締めた。

今季最多タイの１５得点をマークし、最終回のマウンドを託されたロハス。先頭のトバーを遊ゴロに打ち取ったが、続くサリバンには右中間へソロを被弾した。マウンドで思わず厳しい表情をうかべたベテラン。フルフォード、マッカーシーには連打を浴びた。

スタンドからはベテラン右腕を後押しする関係がわき起こった。さらにキャロスには３ランを被弾。４失点となり、本拠地はざわついた。ジョンストンには左中間二塁打を許して５連打。スタンドからは何とも言えない空気が漂った。

スティーブンスを三ゴロに打ち取ったが、トンプソンにはタイムリーを浴びた。フリーマンにも安打を浴び、ブルペンではジャーベイスが慌てて準備。ベンチの山本由伸ら投手陣もブルペンの動向をのぞき込むなど、異様な雰囲気が漂った。打者一巡してトバーには中前打を許した。最後はサリバンの大飛球が右翼を襲ったが、タッカーがウォーニングゾーンでキャッチし試合は終わった。

ロッキーズも八回裏のマウンドには野手のサリバンが上がっており、最後は野手同士が登板する異例の展開となった。