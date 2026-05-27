交流戦

プロ野球の交流戦は26日、東京ドームで巨人―ソフトバンク戦が行われ、ソフトバンクが8-3で勝利した。3回に山本恵大外野手が1号を放ち、打球速度173キロの衝撃弾に東京ドームが騒然となった。

4-0の3回1死走者なし。山本は右翼ポール際へ173キロの弾丸ライナーを放った。打球はわずか4秒ほどで右翼席に着弾。塁審がファウルと判定すると、困惑気味のソフトバンクベンチは総立ちで即座に猛アピールした。チャレンジによりリプレー検証が行われた結果、判定が覆って本塁打となった。

スポーツチャンネル「DAZN」野球専門Xが実際の映像を公開。「これぞ弾丸ライナー 山本恵大 第1号ホームラン 打球速度：173キロ 打球角度：28度 ※ファール判定も覆りホームランに」と記した投稿に、ファンから反響が寄せられている。

「凄まじい打球速度と飛距離！」

「育成9位って言っても誰も信じないだろうなぁ」

「みんなでアピールしてるの可愛い」

「佐野恵太みたいなフォロースルー」

「怖いか？ この子育成9位なんだぜ」

「ベンチ総立ちすぎて笑う」

山本は2021年のドラフトでソフトバンクから育成9位指名を受けて入団。昨季は一軍で25試合に出場し2本塁打を放った。ソフトバンクは、栗原陵矢が13号となる3ランを放つなど投打がかみ合い、交流戦で白星スタートを切った。



（THE ANSWER編集部）