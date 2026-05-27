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ソーダストリームは、炭酸水メーカー「ソーダストリーム TERRA 特別パッケージ 」を21％オフの19,530円（税込）で販売しています。

[公式] ソーダストリーム TERRA(テラ) 特別パッケージ ｜マシン本体 + 60Lガス2本+ボトル3本(1L×2本&0.5L×1本)｜ ホワイト 炭酸水メーカー 電源不要/食洗器対応 炭酸水 500ml 1本換算で約20円 ラベルレス 同様ゴミが出ない sodastream \19,530 （2026/05/26 13:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

たった5秒で新鮮な炭酸水が完成！ コスパ抜群でゴミ出しの手間もゼロに

↑ソーダストリームの「ソーダストリーム TERRA 特別パッケージ」。

ソーダストリーム TERRA 特別パッケージは、手動モデルの炭酸水メーカー。丸いボタンをプッシュするだけのシンプルな操作で、完了までの時間はわずか5秒程度。微炭酸から強炭酸まで、自分好みの強さに自由に調節できるのが大きな魅力です。

500mlあたり約20円という優れたコストパフォーマンスを実現しており、重いペットボトルを買い出しに行く手間や、かさばる空きボトルのゴミ出しからも解放されるとうたいます。

ガスシリンダーの装着には独自技術の「クイックコネクト」を採用し、片手で簡単に取り付け可能となっています。ボトルも「スナップロック機能」によりワンタッチで着脱でき、日々のストレスを感じさせません。

「特別パッケージ」には、本体に加えて約60L分の炭酸水が作れるガスシリンダーが2本、サイズの異なるボトルが3本（1L×2本、0.5L×1本）同梱されており、届いてすぐに充実した炭酸ライフをスタートできるとのこと。

毎日の水分補給や晩酌のハイボール作りなど、炭酸水をよく飲む方の強い味方になってくれます。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

ソーダストリームの炭酸水メーカーがAmazonでオトク！

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