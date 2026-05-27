森香澄、モラハラ元カレとの衝撃事実を告白「両親に会わせて初めて気づきました」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第5話が、26日に放送された。
【写真】“下心”を見せる“イケメンテレビ局員”と絶句するABEMAアナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
スタジオトークでは「彼氏を親に会わせるタイプか」という話題に発展する。森は「割とすぐ会わせるタイプ」と答えつつ、過去の恋愛での衝撃的なエピソードを告白する。
両親から「あの人はやめときなさい」と言われることはあるかと問われた森は、「あります。『私が支配されてる』っていうモラハラだったんですね。それに私がまったく気づいてなくて、両親に会わせて初めて気づきました」と明かし、両親から（森の様子が）「普通じゃないよ」と指摘されたことで疑い始めたと語った。しかし、「それを念頭に置いて1年間付き合って…やっと気づいた」と語ったまさかの結末に、MCメンバーから「ながー!!」と総ツッコミを受けた。
【写真】“下心”を見せる“イケメンテレビ局員”と絶句するABEMAアナ
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオトークでは「彼氏を親に会わせるタイプか」という話題に発展する。森は「割とすぐ会わせるタイプ」と答えつつ、過去の恋愛での衝撃的なエピソードを告白する。
両親から「あの人はやめときなさい」と言われることはあるかと問われた森は、「あります。『私が支配されてる』っていうモラハラだったんですね。それに私がまったく気づいてなくて、両親に会わせて初めて気づきました」と明かし、両親から（森の様子が）「普通じゃないよ」と指摘されたことで疑い始めたと語った。しかし、「それを念頭に置いて1年間付き合って…やっと気づいた」と語ったまさかの結末に、MCメンバーから「ながー!!」と総ツッコミを受けた。