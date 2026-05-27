俳優の柄本時生（36）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。セリフを覚えるために通う驚きの場所を明かした。

同番組で「柄本時生の台本記憶術」として、「セリフはパチンコ店で覚える」と明かされると、スタジオでは「えーっ！」「覚えてないだろ」「どうやって？」との声が。柄本は「パチンコ店はザワザワしてる。皆さんが前に集中してるんで、マスクをして（パチンコを）やりながらブツブツ言ってても、意外と気づかれない」と説明した。

そして「激アツリーチが来ちゃったら？」との質問には、「自分でジンクスを作ってて、激アツリーチ中に、それが気にならずにセリフが言えたら“入った”っていう」と解説した。

しかし水曜レギュラーの「ハリセンボン」近藤春菜は本番中、セリフと連動して仕草が出てしまわないかが気になる様子。右手を回転させながら「思い出せなくて、コレで思い出してやっちゃうってことは…？」と心配すると、現在舞台稽古中の柄本は「“ちょっと待って”ってこないだ言ったんですけど、やったかもしれない」と応じ、笑いを誘っていた。