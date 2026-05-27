牛乳、豆乳に次ぐ「第3のミルク」と呼ばれるアーモンドミルクの人気が高まっている。アーモンドミルク研究会によると、2013年の日本導入以来、去年の販売額は約325億円、販売量は7.0万キロリットルといずれも過去最高を記録したという。

「2025年は値上げが続き、節約志向が強まった年でした。そんな中でもアーモンド市場は飛躍的に成長しています。これは一時的なブームではなく、継続的に需要が拡大していることを示しています」（食品ライター）

その背景には、まず、国内メーカーによる商品ラインアップの拡充や、PB商品の拡大がある。これによりコンビニやスーパーで手に取りやすくなった。

そしてもう一つは健康・美容への関心の高まりだ。

「アーモンドミルクはアーモンドと水が原料の植物性飲料。牛乳と比べて低カロリー、低糖質、コレステロールゼロです。原料となるアーモンドは“天然のサプリメント”とも呼ばれ、ビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。

特にビタミンEはゴマの約300倍含まれており、抗酸化作用で老化予防、生活習慣病の予防に役立ちます。また、細かく砕いたアーモンドは、そのままのアーモンドより2倍以上消化が良いため、アーモンドミルクはアーモンドの栄養素を効率よく摂取できる利点があります」（同）

これまでは、美容やダイエット志向の女性層を中心に人気を集めてきたが、これからは健康志向の高い男性やシニア層の需要も高まるとみられている。今後、アーモンドミルクがどこまで日常生活に定着していくのか注目される。