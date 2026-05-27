キャスター辛坊治郎氏（70）が26日、ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任したことについて言及した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

辛坊氏はこの騒動に「私のアドバイスとしては、何でもかんでもチャットGPT、人工知能に相談するのはまだやめた方がいいですね」とひと言。「人間関係の相談みたいなものは、うかつにすると相談者に過剰に寄り添いすぎるという傾向にありますから。それでマインドコントロールされて自殺にまでっていうのが世界で発生してたりしますし」と注意喚起した。

さらに放送後には、自身のYouTubeチャンネルで、同番組での“しゃべり残し”を更新。「巨人の監督。うーん…まあ、（児童相談所に）通報した長女もまさか父親がいきなり逮捕されるとは思わなかったでしょうね。びっくりしたと思います」と長女に寄り添い「なんかこれ、わんわんワイドショーでやるのは違うような気がするけどな…」と吐露した。