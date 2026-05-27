今頃はコロンビア代表のエースになっているはずだった アストン・ヴィラでブレイクした若きストライカーは今どこに
2023-24シーズン、2024-25シーズンとアストン・ヴィラでスーパーサブとしてブレイクを果たした際には、コロンビアのエースになっていくかと思われた。
しかし、25日に発表された2026W杯へ向けたコロンビア代表メンバーの中にFWジョン・デュランの名前はなかった。
アストン・ヴィラでのブレイクは見事だったが、その後デュランは21歳でサウジアラビアのアル・ナスル移籍を選択。欧州のビッグクラブからも関心が寄せられていただけに、欧州を離れるのが早すぎるのではないかと批判的な意見もあった。
スペイン『MARCA』によると、デュランもコロンビア代表入りへの意欲はあったという。当初発表された55名の予備リストにはデュランも入っていて、コロンビアのメデジンで行われるトレーニングキャンプで再度アピールする考えだったようだ。
しかし、同メディアは代表監督ネストル・ロレンソとデュランの関係が悪化したと伝えていて、最終メンバーリストからは外れることになった。コロンビアのセンターフォワード枠としては33歳とベテランのジョン・コルドバ、ポルトガルのスポルティングCPで活躍するルイス・スアレス、レアル・ベティスのクチョ・エルナンデスが入っているが、本来はここに22歳のデュランも入っているはずだった。
ステップアップという観点から考えれば、結果的に欧州を離れたのは失敗だったと言えそうだ。