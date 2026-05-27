16位、14位、17位、そして今季も17位 ギリギリの戦いを制して4シーズン連続の残留を勝ち取ったレッチェの成功
先日行われたセリエA最終節でジェノアに1-0で勝利したレッチェ。これでレッチェは勝ち点38となり、何とか17位でセリエA残留を決めることになった。
残留争いへの注目度は低かったかもしれないが、この残留劇はレッチェにとって大きな意味を持つ。これでレッチェは2022-23シーズンから4シーズン連続でセリエA残留を決めたことになるが、これはクラブ初のことだ。
21世紀以降の戦いを振り返ると、レッチェは2001-02シーズンにセリエA16位に沈んでセリエBに降格。1シーズンでセリエAに復帰し、2003-04シーズンから2シーズンは生き残った。しかし2005-06シーズンに18位で再び降格。
1シーズンでセリエA昇格を決めたが、1シーズンで再び降格。2022-23シーズンよりセリエAに戻り、そこからは16位、14位、17位、そして今季も17位とぎりぎりながら残留を4シーズン継続した。
この4シーズンはいずれも勝ち点40を稼げていないだけに、本当にぎりぎりの残留劇ではある。しかしレッチェにとっては特別な残留であり、ひとまずクラブ関係者全員が胸を撫で下ろしたことだろう。
レッチェの残留を決めるバンダの一撃！#LecceGenoa pic.twitter.com/4EGc4OttuD— レガ・セリエA (@SerieA_JP) May 25, 2026