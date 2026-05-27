アジア選手権国内予選で準決勝敗退となり悔し涙を浮かべる早田ひな

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　「卓球・アジア選手権国内選考会」（２７日、所沢市民体育館）

　女子決勝トーナメントの準決勝が行われ、早田ひな（日本生命）が赤江夏星（日本生命）に０−３でストレート負けを喫した。「世界選手権が終わってから、『これでいけるかもな』という部分と、立ち直りきっていない両方の気持ちが混在していた。優勝を狙いにきていた中での敗戦となり、悔しい気持ちが大きい」と悔し涙を流した。

　この日の準々決勝の高森愛央（大阪・四天王寺高）との試合では、「押される展開でありながらも、終始プレーは悪くなかった」と順当に準決勝に駒を進めた。しかし、準決勝では「同士打ちに関しては悪くなかったが、１本のミスを根に持ってしまう部分があったり、いつもだったら『気にせず次』と思えるところも、そこに時間がかかってしまった」と、自分の卓球を出せず唇をかんだ。

　世界選手権団体戦（ロンドン）で中国の孫穎莎、王曼碰にストレート負けし、６大会連続の銀メダルとなってからの再出発だった今大会。「新しい自分に出会いたい。模索したい」と出場を決めた。準決勝敗退となり目を真っ赤にしたが、「自分が自分じゃなくなっていた感じ」だった世界舞台と比べ「少し冷静に戦えた」と手応えも。「負けてしまったけど出て良かった。コートに立ってこうやってプレーしただけで、新たな一歩を踏み出せた」と、さらなる成長の糸口をつかんだ。