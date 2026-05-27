◆米大リーグ ドジャース１５―６ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が登板前日の２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４回の３打席目に右手に死球が直撃するアクシデントに見舞われ、５回に代打が送られ、今季初の途中交代となった。それでもチームは６回までに５本塁打、今季最多タイとなる１５得点を奪い、圧勝で４連勝を飾った。

登板を翌日に控えた大谷が、苦悶の表情を浮かべた。３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目に先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、今季初の途中交代となった。だが、ベンチ裏へ下がる際には右手で道具を放り投げ、スタッフに親指を立てるしぐさも見せるなど、深刻な状態ではなさそうだった。

打線は直近６戦で２５打数３安打、打率１割２分と不振に苦しんでいたベッツが、シーズンでは９年ぶりに４番起用。すると、初回には先制２ラン、６回には豪快３ランを放つなど、大暴れ。６回までに計５発で１５得点を奪って見せた。