2児の母・西山茉希、砂肝・もやし・人参など使った作り置き4品披露「手際が良すぎ」「味に工夫があってすごい」の声

2児の母・西山茉希、砂肝・もやし・人参など使った作り置き4品披露「手際が良すぎ」「味に工夫があってすごい」の声