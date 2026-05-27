2児の母・西山茉希、砂肝・もやし・人参など使った作り置き4品披露「手際が良すぎ」「味に工夫があってすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの西山茉希が5月26日、自身のInstagramを更新。作り置き料理4品を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「全部絶対に美味しい」砂肝の炒め物など作り置き4品
西山は「〜作り置キッチン〜」と題し、リール動画を投稿。「＃人参きゅうりの渋滞を整理」「＃緑黄色野菜は油と一緒に摂取がよし」とハッシュタグを添え、人参ときゅうりが多めな4品の作り置きおかずを手際よく仕上げていく様子を公開した。
カラッと揚げた砂肝に、もやしときゅうりを合わせた「味付き砂肝ともやしの炒め和え」をはじめ、人参の味噌ダレ漬け、細切りにした人参ときゅうりのエスニック和え、香ばしく焼いた鶏肉と玉ねぎを使った「鶏と白石玉ねぎの和風炊き」の計4品を披露。さらに、お気に入りだという市販の「いぶりがっこクリームチーズ」「奈良漬クリームチーズ」のネット購入を明かし、「次は納豆に混ぜて食べよーっと」とアレンジ案を記している。
この投稿に、ファンからは「本当に参考になる」「砂肝が美味しそう」「確かに人参ときゅうりが多め」「ご飯が進みそう」「味に工夫があってすごい」「全部絶対に美味しい」「手際が良すぎてずっと見ていたくなる」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆西山茉希、手際抜群の「作り置キッチン」4品披露
西山は「〜作り置キッチン〜」と題し、リール動画を投稿。「＃人参きゅうりの渋滞を整理」「＃緑黄色野菜は油と一緒に摂取がよし」とハッシュタグを添え、人参ときゅうりが多めな4品の作り置きおかずを手際よく仕上げていく様子を公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本当に参考になる」「砂肝が美味しそう」「確かに人参ときゅうりが多め」「ご飯が進みそう」「味に工夫があってすごい」「全部絶対に美味しい」「手際が良すぎてずっと見ていたくなる」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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