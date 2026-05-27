【シリアス パラダイス・コニーVer.】 2027年7月 発売予定 価格 通常版・スペシャル版：各26,400円

海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「シリアス パラダイス・コニーVer.」を2027年7月に発売する。価格は26,400円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル陣営所属の軽巡洋艦「シリアス」の着せ替え「パラダイス・コニー」姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

白色のセクシーなバニー衣装を纏った姿を立体化しており、フィギュア本体は、後ろ髪部分の凹部とウサギの尻尾、リングパーツを連結し、リボンで台座に吊り下げて展示する仕様となっている。

本体は単体で取り外すことができ、付属の差し替え用後ろ髪パーツおよびウサギの尻尾を取り付けることで、寝そべりポーズでの展示も可能なほか、ガラスの靴は自由に着脱できる。

またスペシャル版では、リボンが身体に絡んだ表現を再現できる仕様となっており、フィギュア本体の腕の角度、形状は通常版と異なっている。

「シリアス パラダイス・コニーVer.」

スペシャル版

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座を含め） セット内容フィギュア本体吊り下げ用台座吊り下げ用円環パーツ寝そべりポーズ用差し替えパーツ一式（後ろ髪・ウサギの尻尾）ガラスの靴×1足吊り下げ装飾用リボン

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。