野呂佳代、父の職業を明かす 一時は同じ道を志すも「半年くらいでやめてしまいましたね」
俳優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。父親の職業を明かした。
【写真】エモい！大島優子・野呂佳代ら2期生12人の集合ショット
テレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ちアイドルとなったが卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあった。バラエティー番組の出演をきっかけに今は長年の夢をかなえて俳優としてブレイクした、現在に至るまで日々を振り返った。
家族について黒柳徹子から「お父さまは美容室を経営してらしたんですって？」と問われると、野呂は「そうですね」と答え、父が美容師であることを明かした。
また自身が美容師の道にすすむことは考えなかったのかと黒柳に問われると、「ありましたが、幼少期から女優さんになりたいという夢があったので、途中美容学校も通ったんですけど、半年くらいでやめてしまいましたね」と語った。
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テレビで見ない日はないほどの活躍を見せている野呂。幼少期から俳優になる夢を持ちアイドルとなったが卒業後は仕事がなくなり一時は落ち込んだこともあった。バラエティー番組の出演をきっかけに今は長年の夢をかなえて俳優としてブレイクした、現在に至るまで日々を振り返った。
家族について黒柳徹子から「お父さまは美容室を経営してらしたんですって？」と問われると、野呂は「そうですね」と答え、父が美容師であることを明かした。
また自身が美容師の道にすすむことは考えなかったのかと黒柳に問われると、「ありましたが、幼少期から女優さんになりたいという夢があったので、途中美容学校も通ったんですけど、半年くらいでやめてしまいましたね」と語った。