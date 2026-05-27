◇卓球アジア選手権大会 日本代表選手選考会(27日、所沢市民体育館)

今年10月にウズベキスタンで開催されるアジア選手権の日本代表選考会が26日から開催。早田ひな選手が準決勝で敗退しました。

今大会は第1ステージで8組に分かれ総当たり戦を行い、1位突破。27日のステージ2はトーナメント戦となり、準々決勝から決勝まで戦い、優勝者が代表の切符をつかみます。

第1ステージ2試合を連続ストレート勝利、準々決勝でもストレート勝利と危なげなく勝ち上がった早田選手ですが、準決勝で同じく日本生命所属の赤江夏星選手に0-3(9-11、8-11、7-11)とストレートで敗れました。

早田ひな選手は前日の取材で「体の面というより心の面から体が不安定になっていったり、そういうのが今は起きやすい時期でもあるのかなと思っている」と現在のコンディションについて言及。世界選手権での中国との決勝戦で2試合敗れたことが精神的にきていることを明かしていました。

激闘の世界選手権から2週間、卓球を「やりたくないと言えばやりたくないになるんですけど、“できない”みたいな感じですかね、どちらかというと」と話し、涙声で言葉がつまり「すみません…」とこらえきれず涙を拭う姿もありました。

決勝は赤江選手と長粼美柚選手が戦います。