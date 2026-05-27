◇ナ・リーグ ドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズに勝利を収め、4連勝を果たした。打線は序盤から着実に得点を積み重ね、今季最多タイの15得点を記録。移籍後、初登板初先発となったエリク・ラウアー投手（30）も6回1失点の好投で同初勝利を挙げた。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4回の第3打席で右手首付近に投球を受け、5回の打席で代打を送られ、今季初の途中交代となった。

大谷はこの試合まで対戦成績は通算11打数7安打2本塁打のロッキーズ先発・フリーランドに対し、初回の第1打席はナックルカーブを捉えたものの、打球は二塁手の正面へ。打球速度111.5マイル（約179.4キロ）の強烈なライナーだったが、結果は二直だった。E・ヘルナンデスの1号ソロで3―1とした直後の3回無死からの第2打席は一ゴロに終わった。

第3打席で思わぬアクシデントに見舞われた。4―1の4回1死二、三塁、フリーランドが投じたチェンジアップが右手首付近を直撃。トレーナーがベンチから飛び出し、大谷は顔をしかめながら右手を開いたり閉じたりして、状態を確認。そのうえで、大きく息を吐きながら一塁へと歩を進めた。今季5個目の死球に球場は騒然。大ブーイングが沸き起こった。

大谷はそのまま出場を続行。暴投で二塁へ進み、次打者・パヘスの適時二塁打で本塁へと還ってきた。しかし10―1の5回2死二塁の場面で回ってきた打席で、代打・ラッシングが告げられ、途中交代。場内にはざわめきが広がった。大量得点差が付いていたために大事を取っての“温存”の可能性もあるが、翌27日（同28日）の試合に投打同時出場が予定されているだけに、状態が心配される交代となった。