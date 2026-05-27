スター・ウォーズ×空調服。一見すると異色の組み合わせながら、ファンやバッテリーのメカニカルな存在感が、銀河の世界観と驚くほど好相性です。

株式会社空調服は、SF映画の金字塔「スター・ウォーズ」シリーズのデザインを採用したTシャツ型空調服と専用デバイスを、5月27日正午より公式ECサイト限定で発売します。ラインナップには、シリーズを象徴するキャラクターである「ダース・ベイダー」と「マンダロリアン（ディン・ジャリン）」の2つのモデルが用意されています。

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■ トレンドを意識した「街着」シルエット

今回の新作は、一見するとファン付きウェアであるとは思えないほどカジュアルな「半袖Tシャツ型」を採用している点が大きな特徴です。普段のストリートコーディネートにも自然に馴染むリラックス感のあるワイドシルエットに仕上げられており、夏の街着としてスマートに着こなすことができます。

機能面も徹底されており、生地の内側には熱移動の速い中空ナイロン糸を、表面には吸湿性の高い綿を使用したこだわりの構造を採用。これにより、ファンから送り込まれる風が熱や湿気を効率よく逃がし、衣服内を常に快適な状態に保ちます。また、外観のデザイン性を損なわないよう内側には、バッテリー専用の収納ポケットもすっきりと備えられています。

■ ファンやバッテリーもデザインと同化する特別仕様

さらにこだわりが光るのが、背部に取り付けるファンとバッテリーを同梱した「専用デバイス（18Vスターターキット）」のデザインです。最大風量106L/秒を誇る超強力なメカニズムでありながら、それぞれのキャラクターのシンボルを落とし込み、ウェアのデザインと調和するよう作られています。

「ダース・ベイダー モデル」の半袖Tシャツには、映画「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」のグラフィックが背面に大胆に配置されています。専用デバイスは帝国軍の象徴である「インペリアル・エンブレム」が中央に冠されており、マットとメタルの異なる質感を組み合わせた深みのある「黒」が、キャラクターの重厚な世界観を表現しています。

「マンダロリアン モデル」の半袖Tシャツには、主人公ディン・ジャリンの印象的なグラフィックをデザイン。こちらの専用デバイスには、ディン・ジャリンとグローグーの強い結びつきを示す「マッドホーン」の印章が施されており、作中に登場する金属「ベスカー鋼」の装甲を彷彿とさせるスタイリッシュなメタルシルバーに仕上げられています。

価格は「空調服 半袖Tシャツ」が各1万3200円（税込、サイズはM〜3Lを展開）、「空調服 スターターキット（18V）」が各3万3000円（税込）です。

これからの本格的な酷暑のシーズンに向け、ファンアイテムとしても実用的な熱中症対策グッズとしても、多くの作品ファンから大きな注目を集めるプロダクトとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052705.html