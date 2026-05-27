【付録】「なんでもはこべるポーチ」が付いてくる！ 予約必須の『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』は6月24日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（宝島社）の「なんでもはこべるポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月24日に発売される『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（税込3491円）。付録として、「なんでもはこべるポーチ」が付いてきます。
累計部数1000万部超えの大ベストセラー絵本『こんなこいるかな』の新アニメ化、40周年を記念して登場するムック本の特別付録。個性あふれる12人のキャラクターたちのアートを贅沢にあしらった、ファンにはたまらないデザインです。サイズは約縦18×横24×マチ7cmと、B5サイズほどのおおきめサイズで実用性も◎。懐かしさと愛らしさが詰まった、大人もうれしい一品に仕上がっています。
持ち手がついているので、さまざまな場所に持ち運びやすいのもうれしいポイント。内側にはたくさんのサイズのポケットが備えられており、収納力も抜群です。マザーズポーチとして、子ども用のかばんとして、オフィスの細々したものをまとめるポーチとしてなど、ライフスタイルに合わせて自由な使い方が楽しめる頼れるアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』の「なんでもはこべるポーチ」が見逃せない！
宝島社から6月24日に発売される『こんなこいるかな 40th Anniversary BOOK』（税込3491円）。付録として、「なんでもはこべるポーチ」が付いてきます。
『こんなこいるかな』のアートを贅沢に使った特別仕様
累計部数1000万部超えの大ベストセラー絵本『こんなこいるかな』の新アニメ化、40周年を記念して登場するムック本の特別付録。個性あふれる12人のキャラクターたちのアートを贅沢にあしらった、ファンにはたまらないデザインです。サイズは約縦18×横24×マチ7cmと、B5サイズほどのおおきめサイズで実用性も◎。懐かしさと愛らしさが詰まった、大人もうれしい一品に仕上がっています。
持ち手付き＆ポケット充実で使い方は自由自在
持ち手がついているので、さまざまな場所に持ち運びやすいのもうれしいポイント。内側にはたくさんのサイズのポケットが備えられており、収納力も抜群です。マザーズポーチとして、子ども用のかばんとして、オフィスの細々したものをまとめるポーチとしてなど、ライフスタイルに合わせて自由な使い方が楽しめる頼れるアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)