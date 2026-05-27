GRヤリス特別仕様車の抽選応募がスタート

2026年5月27日、トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racingは、トヨタ「GRヤリス」の特別仕様車「MORIZO RR（モリゾウ RR）」と「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン エディション）」の抽選応募受付を開始しました。

いずれも国内100台限定となる希少モデルで、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて行われます。

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受付期間は5月27日13時30分から6月9日23時59分までで、当選発表は7月1日、発売は2026年8月上旬を予定しています。

GRヤリスは、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」という思想のもと開発され、2020年9月に登場しました。

WRCで鍛えられた技術を市販車へ落とし込んだモデルとして高い支持を集め、その後も改良を重ねながら進化を続けています。

直近では、2026年4月に発売された一部改良モデル（26式）において、新意匠のGRステアリングの採用や電動パワーステアリングの再セッティングなど、走行性能に関わる部分に細かな改良が施されました。

今回、抽選販売される2台は、そんなGRヤリスの中でもそれぞれに異なる特別な意匠を施したモデルとなっています。

まずMORIZO RRは、モリゾウこと豊田章男会長とともに参戦した2025年のニュルブルクリンク24時間耐久レースで得た知見を反映したモデルです。

専用の可変式カーボン製リアウイングや専用サスペンションセッティングを採用し、過酷なサーキット環境でも安定した接地性を確保する仕様となっています。

外観では、専用色「グラベルカーキ」が大きな特徴です。ピアノブラック塗装のラジエーターグリルやマットブロンズ塗装アルミホイール、イエローキャリパーなど、モリゾウ氏のこだわりが随所に盛り込まれています。

インテリアにもイエローステッチ付きのウルトラスエード素材が採用され、専用シリアルナンバープレートも装着されます。

さらに4WDモードセレクトには専用の「MORIZOモード」を設定し、前後輪の駆動力配分を50：50とすることで、強力なトラクション性能を実現。なお、トランスミッションには8速（GR-DAT）を採用しています。

一方、Sebastien Ogier 9x World Champion Editionは、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属するセバスチャン・オジエ選手のWRC2025ドライバーズチャンピオン獲得を記念したモデルです。

ベースはエアロパフォーマンスパッケージ装着車となっており、オジエ選手監修による専用4WD制御「SEB.モード」を搭載しています。

前後輪の駆動力配分を40：60とすることで、高速域でのコントロール性を重視したセッティングとなっています。

専用色「グラビティブラック」やマットブラックホイール、ブルーキャリパーに加え、ラジエーターグリルにはフランス国旗をイメージしたトリコロール加飾を採用。

ステアリングにもトリコロールステッチが施されるなど、オジエ選手の個性を色濃く反映した仕上がりです。

また、縦引きパーキングブレーキには専用グレーステッチ付き本革巻きグリップを採用し、ラリーカーを思わせる操作感を演出しています。

価格（消費税込み）は、GRヤリス MORIZO RRが900万円、GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Editionが845万円です。

応募方法はGR app限定となっており、TOYOTAアカウントへの登録が必要です。アプリ内から申し込みを行い、受付完了メールが届く流れとなります。

なお、今回の販売について注目したいのが、リリース内に記載された「本抽選は完全無作為ではなく、応募内容を踏まえ、所定の方法により当選者を決定します」という一文です。

単なるランダム抽選ではなく、GR appに登録された情報や利用状況なども含めて総合的に判断される可能性がありそうです。

詳細な選定基準は明かされていませんが、近年問題となっている限定車の転売対策を意識した仕組みとも考えられます。

実際、GR appは単なる応募ツールではなく、イベント参加や車両購入、ガレージ機能などを通じてユーザーとの接点を持つプラットフォームとなっており、本当にGRブランドを楽しんでいるユーザーへ届けたいというメーカー側の意図も感じられます。

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また、2026年5月28日から31日に愛知県・岐阜県で開催される「ラリージャパン2026」の会場では、両モデルの実車展示も予定されています。

さらに、各モデルの1／43スケールのオリジナルモデルカーも販売予定となっており、ファンにとっては注目度の高いイベントとなりそうです。

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GRヤリスは誕生以来、「走る楽しさ」を追求し続けてきたモデルですが、今回登場した2台は、その魅力をさらに突き詰めた特別仕様車といえます。

モリゾウ氏によるニュルブルクリンクでの挑戦を反映したMORIZO RRと、WRC王者であるセバスチャン・オジエ選手のこだわりを随所に盛り込んだSebastien Ogier 9x World Champion Edition。

それぞれ異なる個性を持ちながらも、モータースポーツを原点とするGRらしい走りへのこだわりが色濃く表現されたモデルとなっています。