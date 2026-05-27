SUPER EIGHTが、ニューEP『ダンダーラ』を8月5日にリリースする。

（関連：SUPER EIGHT 安田章大が提示したSTARTOが持つ“音”の幅広さ WEST.、Travis Japan、B&ZAIメンバーが集結！）

今作は、令和8年8月8日の“超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。

収録内容には、現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』CMソング「ダンダーラ」に加え、昨年4月にデジタルリリースされた第一興商『やっぱ、DAMやね！』CMソング「ブチ★I GOT IT」を収録する。

新曲「ダンダーラ」は、キャッチーなフレーズを携えたお祭りソング。明日5月28日より各配信サービスにて先行配信がスタートする。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。デザインは全3種で、詳細は公式サイトにて告知される。

今作は封入特典付きで展開。初回限定“超”盤、初回限定“八”盤には、それぞれ仕様の異なる“8”ページブックレットと3枚組トレカを封入。通常盤には“8”ページブックレットに加え、初回プレス分のみ超八大入袋（ぽち袋サイズ）が付属する。

また、ファミクラストア オンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。“8”ページブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を“8”枚封入し、オリジナル“8”円玉ステッカーも付属。さらにSUPER EIGHTからEIGHTER（ファン）へのオリジナル封入グッズも同梱される。その他収録内容の詳細は後日発表予定。

あわせて、タワーレコードカフェとのコラボカフェ『真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ）～∞月（はちがつ）のすべてをくだ祭!!!!!～』の開催も発表された。“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開され、カフェメニューには『キング オブ“焼きそば”』や『マジだぜ？君の八月の全てくれないか？かき氷』など、屋台気分を味わえるオリジナルフードとドリンクが並ぶ。店内では新曲「ダンダーラ」にちなんだグッズの販売も予定されており、詳細は後日発表となる。

なお、本日5月27日には日本武道館公演を収めたBlu-ray＆DVD『超八 in 日本武道館』がリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）