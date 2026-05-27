ハーマンインターナショナルが展開するオーディオブランド「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー『JBL Charge Essential 3 SE』が、6月3日にJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売されることが発表された。

【画像あり】お馴染みのオレンジカラーですらもグレーに 本体外観

JBL Essentialラインは、機能とカラーバリエーションを必要十分に厳選し、コストパフォーマンスを高めたモデル。旧製品の金型や技術といった成熟した設計資産を有効活用することで、サステナブルなものづくりを実現しつつ、音質や品質といったスピーカーの本質に価値を集中させているシリーズだ。

本モデルは、ボディカラーにミニマルな印象のスレートグレーを採用。中央のJBLロゴも従来のオレンジからグレーフィニッシュへと変更され、オールグレー仕上げとなっている。日常のファッションやインテリアに自然に溶け込むデザインが特徴だ。

機能面では、前モデルから進化したIP67等級の防塵防水性能を備え、屋内のほか水辺やアウトドアシーンでの使用にも対応する。最大約20時間の連続再生と、内蔵モバイルバッテリーによる給電機能を搭載し、長時間の外出やレジャーでも音楽を楽しめる仕様となっている。

さらにAuracastに対応し、複数スピーカーを接続したマルチスピーカー再生も可能。出力は40W RMSで、52×90mm径ウーファー、20mm径ツイーター、パッシブラジエーター2基というスピーカー構成となっている。JBL Portableアプリにも対応し、イコライザーなどの調整が行える。

あわせて、発売を記念した予約キャンペーンも実施される。5月27日から6月2日までの予約分を対象に、JBLオンラインストアでは1,500円分のQUOカードを先着30名にプレゼント。Amazon JBL公式ストア、JBL楽天市場店、JBL Yahoo!店では15％分のポイントが付与される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）