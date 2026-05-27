警察官になりすまし、70代の女性から現金1150万円をだまし取ったとして、中国籍の36歳の男が逮捕されました。男は詐欺グループの指示役とみられています。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、中国籍で埼玉県新座市の無職・翁聡明容疑者（36）です。

翁容疑者は去年3月、他人と共謀して電話で警察官になりすまし、北海道旭川市の70代の女性に「あなた名義の携帯電話や口座が悪用されており、口座に入っている現金に付いている指紋を確認する必要がある」などとうそをつき、現金1150万円をだまし取った疑いがもたれています。

警察によりますと、女性が住むマンションのエントランスに置かせた現金を翁容疑者の詐欺グループの受け子役が回収したということです。

警察はすでに詐欺グループの運転役など中国籍の男3人を逮捕していて、男らへの取り調べなどから翁容疑者が浮上しました。警察は翁容疑者の認否を明らかにしていません。

これまでの捜査で、グループは9件の特殊詐欺事件であわせておよそ6000万円をだまし取ったことがわかっています。

翁容疑者は指示役とみられていますが、警察はさらに上の指示役がいるとみて、グループの全容解明を進めています。