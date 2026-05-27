タレントの照英さんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。自宅トレーニングルームでの筋トレ動画と写真を投稿しました。

【写真を見る】【 照英 】 52歳 “バッキバキ” 肉体美を披露 「厳しい愛犬監督」に見守られながら19歳長男への対抗心燃やし “ガチ筋トレ” 公開





投稿には「本日も朝から全力で筋トレだ」と綴られており、「日に日に筋肉量が増えてきたよ」「諦めるなまだまだやれる・・・継続は力なり！」というメッセージも添えられていました。さらに別の投稿では「『照英』を作り上げている」と力強いコメントも残し、真摯にトレーニングに励む動画を公開しています。









投稿された画像や動画には、釣り竿がラックに整然と並ぶ自宅のトレーニングルームが映っており、ベンチプレス台やダンベル、ウェイトプレートといった本格的な器具が揃った環境でトレーニングに励む様子が確認できます。照英さんは黒いタンクトップと短パン姿で、両腕を組んで笑顔でポーズを決めており、エネルギッシュな表情を見せています。









動画の中ではダンベルを使ったトレーニングを行う場面が収められており、52歳とは思えない精力的な姿が印象的です。









5月19日の投稿でも「モーニング筋トレ〜」として朝のトレーニングを報告しており、「まだまだやるしかない！息子に負けない様に・・・」と息子への対抗心をのぞかせる一幕もありました。









また5月20日の投稿では、トレーニング中に愛犬のパピコが隣で丸くなって眠っている様子も動画で公開。「厳しいパピコ監督が見つめてるから、やるしかないよな〜」とほほ笑ましいコメントを添えており、愛犬と一緒にトレーニングに励む日常が伝わってきます。









5月4日のゴールデンウィーク中の投稿から続く一連の筋トレ記録では、「継続は力なり」というフレーズを繰り返し使っており、コツコツと努力を続ける姿勢が見てとれます。









この投稿に、「筋肉めっちゃカッコいい」「バッキバキですね 笑顔も素敵」「筋肉凄いです 日々の努力ですね〜」「照パパすごい！！！の一言ですーーーー」「継続は力なり！照英さんが言うと説得力あります」「前回の投稿より上腕が大きくなったように見えます」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】