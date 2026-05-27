カプコンは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2版「バイオハザード レクイエム」について、期間限定セールを6月10日まで（Nintendo Switch 2版は6月22日まで）実施する。期間中の価格は通常版が7,192円、デラックスエディションが7,992円。

また、本作体験版が5月27日から配信開始。グレースとレオンの両パート序盤を体験できる。加えてグレースのコスチューム「APOCALYPSE」の販売を開始。特典DLCとして配布されたものと同一となる。

バイオハザード レクイエム DEMO

グレースパート

レオンパート

APOCALYPSE

この他、「バイオハザード」シリーズ30周年を記念してBABYMETALとコラボしたグッズの受注を6月26日まで受け付けている。特設サイトでは記念ビジュアルの他、著名人のメッセージの掲載も行なっている。

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