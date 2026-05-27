◆卓球 アジア選手権国内選考会 最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）

決勝トーナメントの女子準決勝で２４年パリ五輪シングルス銅メダルの早田ひなは同じ日本生命の後輩・赤江夏星に０―３で敗れた。４強入りを逃し、選考会での１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権には届かなかった。今後は世界ランク上位での代表入りを目指す。

敗戦後は客席からねぎらいの拍手を送られ、気丈に振る舞った早田は「悔しい気持ちは大きいけど、同士討ちに関しては、（プレーは）悪くはなかったけど、やっぱり１本のミスにちょっと根を持ってしまう部分があったり、切り替えに時間がかかった。相手も実力のある選手なので、波に乗らせたら怖い。そこを最後まで止めきれずに終わった」と冷静に敗戦を受け止めた。

１０日閉幕の世界卓球団体戦決勝で女王・中国に対し、２試合に起用されたが、世界ランク１位の孫穎莎、２位の王曼碰に２敗して悔し涙。２６日には「追い詰められた」と明かし、まだ、ショックをぬぐい切れていない様子だった。この日も試合後の取材で「気持ちの面」を振り返った時に悔しさ、もどかしさ…いろんな感情が交じり、糸が切れたかのようにとめどなく涙があふれた。

世界ランクでは日本勢１番手の張本美和が全日本優勝で既に権利を持ち、２番手の大藤沙月（ミキハウス）に次いで早田は３番手の１２位につける。この選考会に出なくても、権利を得られる可能性は高かったが、「何かきっかけをつかめれば」と前を向くために出場を決断した。

団体戦とは違い、個人での戦いで「試合中に自分の気持ちと向き合うことができた。こうなると、こうなるんだって。世界選手権の時は自分が自分じゃなくなっていた感じがあった」とうなずく。これまでは精神面は「強み」だったが「いつも通り」ができないこともあると気づけたことで、自分の弱さも知り、気持ちの面で「成長できた」と前に進めた様子だった。

今後は「少し頭の整理をする」と、今回で出た課題も含めて心身を整え、６月９日開幕のＷＴＴコンテンダー・ザグレブ（クロアチア）から再び戦いに向かう。９月の名古屋アジア大会は既に代表入りしており、アジア選手権もまだチャンスは大いにある。「ここを逃げていたら意味がない。いろんな選択肢を見つけて、またチャレンジして…という毎日を過ごせたら。人間、飛び級で上に上がることはできないんで、自分としては新たな一歩を踏み出せた」と早田は涙をぬぐった。頂点には届かなかったが、前を向くきっかけをつかんだ様子だった。

◆選考会方式 出場選手を８組に分けた総当たりのグループリーグを行い、各組成績トップの計８人が決勝トーナメントに進出し、優勝者がアジア選手権の出場権を獲得。同大会の日本代表は、男女シングルスは各最大５人で全日本選手権優勝者の男子・松島輝空、女子・張本美和は既に代表権を持つ。残り各３枠は、権利者を除いたエントリー１４日前の世界ランク上位選手などで決まる。