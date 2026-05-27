のん、海をイメージした衣装で登場 新CMでは「自分がサーモンになったような気持ちに（笑）」
俳優・アーティストののん（32）が27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会」に登場。海をイメージした衣装で姿を見せた。
【写真】ほっぺたぷっくり！おいしそうに食べるのん
ニッスイのグループ会社である「株式会社ニッスイサーモン」は、同社が生産する国産養殖サーモンを統一ブランド「ニッスイサーモン」として展開を開始。のんは、「ニッスイサーモン」キャンペーンのイメージキャラクターを務め、新WEBCMにも出演している。
ブルーを基調とした海を連想させるような衣装をまとって登場したのんは「今日の衣装はレイヤードがすごいかわいいです」と笑顔を見せた。
今回の新CMについてのんは、海が波打つような布のきらめきや動きが楽しかったと振り返り、「布たちを動かしている監督やスタッフの皆さんが、すごくこだわって海の波を表現していたのが印象的でした」と語った。「本当に海の中にいるような心地で、自分自身がサーモンになったような気持ちになりました（笑）」と話していた。
【写真】ほっぺたぷっくり！おいしそうに食べるのん
ニッスイのグループ会社である「株式会社ニッスイサーモン」は、同社が生産する国産養殖サーモンを統一ブランド「ニッスイサーモン」として展開を開始。のんは、「ニッスイサーモン」キャンペーンのイメージキャラクターを務め、新WEBCMにも出演している。
今回の新CMについてのんは、海が波打つような布のきらめきや動きが楽しかったと振り返り、「布たちを動かしている監督やスタッフの皆さんが、すごくこだわって海の波を表現していたのが印象的でした」と語った。「本当に海の中にいるような心地で、自分自身がサーモンになったような気持ちになりました（笑）」と話していた。